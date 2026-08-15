Троє людей постраждали на Харківщині через ворожі обстріли

Росіяни атакували три населені пункти в Лозівській громаді.

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Упродовж дня, 14 серпня, російські війська масовано обстрілювали Лозівську громаду на Харківщині. Відомо про трьох поранених.

Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський.

Фото: Сергій Зеленський/Telegram Наслідки обстрілів в Лозівській громаді 14 серпня 2026

Через атаки постраждали три населені пункти. Там пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок обстрілів постраждали троє людей. Один чоловік перебуває у важкому стані.

Всі профільні служби ліквідовують наслідки обстрілів. Масштаби руйнувань уточнюються.