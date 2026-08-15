Троє людей постраждали на Харківщині через ворожі обстріли

Упродовж дня, 14 серпня, російські війська масовано обстрілювали Лозівську громаду на Харківщині. Відомо про трьох поранених.
Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський.
Через атаки постраждали три населені пункти. Там пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.
Внаслідок обстрілів постраждали троє людей. Один чоловік перебуває у важкому стані.
Всі профільні служби ліквідовують наслідки обстрілів. Масштаби руйнувань уточнюються.
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