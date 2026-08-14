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NYT: Росія вважає Молдову ключовою ціллю після України і планує використати її як плацдарм для подальшої агресії

Кремль досі сподівається захопити південні території України, щоб створити сухопутний коридор до Молдови.

NYT: Росія вважає Молдову ключовою ціллю після України і планує використати її як плацдарм для подальшої агресії
«Русский дом» у столиці Молдови
Фото: Wikimedia

Росія розглядає Молдову як наступну ключову ціль і прагне перетворити її на плацдарм для подальшої агресії проти України і Європи. 

Про це йдеться в розслідуванні видання The New York Times, передає «Європейська правда».

За даними західних розвідок, наприкінці 2025 року російський диктатор Путін провів таємний брифінг для військового командування, де визначив головною метою на 2026 рік розпад НАТО і ЄС зсередини. 

У цих планах Молдова посідає друге місце після окупації України. Співрозмовники видання зазначають, що Кремль досі сподівається захопити південні території України, щоб створити сухопутний коридор до Молдови.

Радник президентки Молдови з питань національної безпеки та оборони Станіслав Секріеру підтвердив, що Москва прагне використати країну для ворожих дій проти України та ЄС, спрямовуючи на це величезні ресурси протягом останніх років.

  • У 2024-му молдовське МЗС заявило, що Росія використовує різноманітні заходи ‒ від фейків, створених штучним інтелектом, до мішків з готівкою ‒ для підриву демократії в Молдові. І таких ж дій Кремля слід очікувати в західних країнах.
  • Також РФ продовжує використовувати підконтрольне Придністров'я (де дислокований російський військовий контингент) і проросійських лідерів для внутрішнього розколу Молдови, шантажу та провокацій.
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