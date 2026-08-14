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У Франції суд заблокував заборону соцмереж для дітей до 15 років

Макрон доручив прем’єр-міністру переробити проєкт закону з урахуванням усіх зауважень суддів.

У Франції суд заблокував заборону соцмереж для дітей до 15 років
соцмережі
Фото: defense.gov

Конституційна рада Франції заблокувала закон, який мав заборонити підліткам до 15 років користуватися соціальними мережами. 

У своєму рішенні суд зазначив, що цей документ порушує свободу вираження поглядів, передає Reuters.

Судді пояснили: щоб обмежити доступ неповнолітнім, підтверджувати свій вік довелося б усім користувачам, включно з дорослими. Однак законодавці не прописали чітких умов і меж для такої перевірки і не створили необхідних юридичних гарантій.

Раніше французький парламент вже схвалив це обмеження. Франція мала стати першою країною в Європі, яка пішла шляхом Австралії, де в грудні вже заблокували доступ до Facebook, TikTok і YouTube для підлітків до 16 років.

Після рішення суду Еммануель Макрон доручив прем’єр-міністру Себастьяну Лекорню переробити проєкт закону з урахуванням усіх зауважень. У Єлисейському палаці заявили, що президент прагне ввести цю реформу в дію до весни 2027 року, коли у країні пройдуть президентські вибори.

  • Парламент Франції підтримав закон у липні. Документ також забороняв використання мобільних у середній школі.
  • Інші країни ЄС, такі як Греція, Словенія та Швеція, планують обмежити доступ неповнолітніх до соціальних мереж: Іспанія розглядає можливість заборони соціальних мереж для дітей віком до 16 років, а Австрія – для дітей віком до 14 років.
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