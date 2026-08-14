У Франції суд заблокував заборону соцмереж для дітей до 15 років

Конституційна рада Франції заблокувала закон, який мав заборонити підліткам до 15 років користуватися соціальними мережами.

У своєму рішенні суд зазначив, що цей документ порушує свободу вираження поглядів, передає Reuters.

Судді пояснили: щоб обмежити доступ неповнолітнім, підтверджувати свій вік довелося б усім користувачам, включно з дорослими. Однак законодавці не прописали чітких умов і меж для такої перевірки і не створили необхідних юридичних гарантій.

Раніше французький парламент вже схвалив це обмеження. Франція мала стати першою країною в Європі, яка пішла шляхом Австралії, де в грудні вже заблокували доступ до Facebook, TikTok і YouTube для підлітків до 16 років.

Після рішення суду Еммануель Макрон доручив прем’єр-міністру Себастьяну Лекорню переробити проєкт закону з урахуванням усіх зауважень. У Єлисейському палаці заявили, що президент прагне ввести цю реформу в дію до весни 2027 року, коли у країні пройдуть президентські вибори.