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СЗРУ: Єпископ Танзанії звинуватив РПЦ у підкупі духовенства та розколі православ’я в Африці

Єпископ Хризостомос закликав представників російської церкви залишити континент.

СЗРУ: Єпископ Танзанії звинуватив РПЦ у підкупі духовенства та розколі православ’я в Африці
Єпископ Танзанії звинуватив РПЦ у підкупі духовенства
Фото: СЗРУ

Єпископ Букоби і Західної Танзанії Хризостомос, який належить до Олександрійського патріархату, звинуватив РПЦ у спробах розколоти африканське православ’я та підкупити місцеве духовенство. Він закликав представників російської церкви залишити континент.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За словами єпископа, представники РПЦ намагаються поставити під сумнів авторитет Олександрійського патріарха та нав’язати африканським православним громадам власне бачення християнства.

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Хризостомос заявив, що російські священнослужителі нібито представляють "руську побожність" як єдиний правильний зразок християнського благочестя та ігнорують багатовікову традицію Олександрійської церкви в Африці.

Окремо єпископ звинуватив РПЦ у використанні фінансових ресурсів для розширення свого впливу на континенті. За його словами, представники російської церкви роздають гроші місцевим священникам та намагаються отримати контроль над храмами, майном і православними громадами.

Хризостомос також порівняв таку діяльність із політикою Москви щодо України, заявивши, що російська церква поширює той самий підхід в Африці, але замість зброї використовує гроші.

Як зазначає СЗРУ, Олександрійський патріархат є найстарішою православною церквою на африканському континенті й історично охоплює всі його країни. 

Ситуація загострилася у 2021 році, коли РПЦ оголосила про створення власного патріаршого екзархату в Африці, фактично кинувши виклик юрисдикції, яка існувала століттями. 

Це рішення стало продовженням конфлікту, що триває з 2019 року, коли Олександрійська церква визнала автокефалію Православної церкви України.

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