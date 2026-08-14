Bloomberg: США перевіряють лояльність союзників по НАТО перед можливим скороченням військової присутності в Європі

Вашингтон також цікавиться підтримкою союзниками політики Трампа, використанням американських баз та закупівлями озброєння у США.

США хочуть оцінити, наскільки країни НАТО узгоджуються з політикою президента Дональда Трампа, перш ніж ухвалювати рішення про скорочення американських військових ресурсів у Європі.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документ, який Вашингтон надіслав союзникам.

У документі країнам НАТО пропонують відповісти, зокрема, чи підтримували вони публічно зовнішню політику США, які обмеження запроваджували щодо використання американськими військовими своїх баз та чи готові послабити або скасувати такі обмеження.

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Окремо США цікавляться оборонними закупівлями союзників. Вашингтон хоче знати, чи купують країни НАТО продукцію американських оборонних компаній та чи виступали вони проти європейських ініціатив на кшталт політики «вироблено в Європі».

За даними Bloomberg, союзники сприйняли такий підхід як спробу домогтися ідеологічної лояльності в обмін на американські безпекові гарантії.

Документ надійшов на тлі шестимісячного перегляду військової присутності США в Європі, який адміністрація Трампа розпочала кілька тижнів тому. Очікується, що він завершиться до грудня та може призвести до скорочення кількості американських військових і частини ресурсів, які США можуть задіяти для захисту європейських союзників.

Зокрема, скорочення може стосуватися стратегічних бомбардувальників, безпілотників та військово-морських сил.

У НАТО підтвердили, що Вашингтон проводить консультації із союзниками щодо перегляду американської військової присутності, однак зміст документа там не коментували.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше назвав такий перегляд очікуваним і заявив, що він є логічним кроком на тлі збільшення оборонних витрат європейських країн та Канади.