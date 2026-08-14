У Греції та Хорватії масштабні лісові пожежі: евакуйовано понад 1500 людей

40 людей звернулися по медичну допомогу, семеро з них перебувають у тяжкому стані.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Масштабні лісові пожежі охопили популярні туристичні райони Греції та Хорватії. Через поширення вогню загалом евакуювали близько 1500 людей, десятки людей звернулися по медичну допомогу.

Про це повідомляють Reuters та Хорватська пожежна служба.

У Хорватії пожежа поширилася в районі між Локвою-Рогозницею та туристичним містом Оміш на узбережжі Далмації. Вогонь охопив близько 900 гектарів трави, чагарників і соснового лісу. Станом на 14 серпня його поширення вдалося зупинити.

Реклама

Через пожежу евакуювали близько 1200 людей. Ще 40 людей звернулися по медичну допомогу, семеро з них перебувають у тяжкому стані. Вогонь також пошкодив житлові будинки.

До ліквідації пожежі залучили сотні рятувальників, десятки пожежних автомобілів та авіацію.

У Греції масштабна пожежа спалахнула на півострові Халкідіки. Через наближення вогню понад 300 жителів і туристів евакуювали морем із курортного містечка Сівірі.

До гасіння залучили понад 140 пожежників, дев'ять літаків і сім гелікоптерів. Один рятувальник зазнав травм. Через пожежу також тимчасово перекривали дорогу між Сівірі та Кассандрією.

Пожежі в регіоні виникають на тлі тривалої спеки та посухи, які висушили рослинність і створили сприятливі умови для швидкого поширення вогню.

Греція залишається в стані підвищеної готовності через загрозу нових лісових пожеж. Уряд країни останніми роками посилив відповідальність за підпали. Залежно від обставин винним може загрожувати до 20 років ув’язнення та штраф до 200 тисяч євро.