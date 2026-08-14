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Трамп просить Верховний суд США дозволити будівництво бальної зали у Білому домі

Президент наполягає на терміновому рішенні.

Трамп просить Верховний суд США дозволити будівництво бальної зали у Білому домі
Макет Білого дому з новою бальною залою
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп звернувся до Верховного суду з проханням дозволити продовжити будівництво бальної зали у Білому домі. 

Раніше два суди нижчої інстанції зупинили роботи через те, що президент розпочав їх без схвалення Конгресу, пише Bloomberg.

Трамп просить суддів ухвалити термінове рішення, яке дозволить будівельникам працювати далі під час судового розгляду. Якщо Верховний суд не втрутиться, вже 21 серпня набуде чинності заборона апеляційного суду на проведення будь-яких наземних робіт.

За проєктом, площа нової будівлі сягатиме понад 8 тисяч квадратних метрів, що перевищує розміри головного будинку Білого дому і Західного крила разом узятих. Під об'єктом також запланували бункер безпеки. Щоб звільнити місце під цю споруду, Трамп вже розібрав східне крило. Сам президент пояснює, що зводить інтегрований військовий комплекс із бальним залом і об'єктами національної безпеки.

Апеляційний суд округу Колумбія наголосив, що федеральним майном керує саме Конгрес, а не президент. Приводом для позову стало звернення організації із захисту історичної спадщини National Trust, однак юристи Трампа наполягають, що ця група не має юридичного права оскаржувати будівництво.

Президент стверджує, що зводить об'єкт за 400 мільйонів доларів приватних пожертв від великих компаній і мільярдерів без використання грошей платників податків. Утім представники Демократичної партії підозрюють адміністрацію у перенаправленні коштів, які торік заклали у бюджет для Секретної служби США.

  • Раніше Федеральний апеляційний суд США зобов'язав адміністрацію Трампа зупинити будівництво бальної зали. Пояснили це тим, що кожен президент є тимчасовим орендарем, а не власником Білого дому, тому не може змінювати його без схвалення Конгресу. 
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