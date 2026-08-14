Reuters: Туреччина скоротила імпорт російської нафти та планує зменшити його у серпні

У липні поставки з російських портів скоротилися на чверть, а імпорт із чорноморських терміналів удвічі.

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Туреччина у липні скоротила закупівлі російської нафти та, за прогнозами, ще більше зменшить їх у серпні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані LSEG щодо руху суден.

Скорочення відбулося після атак українських безпілотників, які порушили роботу російських чорноморських нафтових терміналів. Зокрема, у липні атаки тимчасово зупинили відвантаження нафти на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу Новоросійська.

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У результаті це вплинуло на експорт нафти марки CPC Blend та постачання великим покупцям, зокрема Туреччині.

За даними LSEG, у липні Туреччина отримала з російських портів близько 900 тисяч тонн нафти проти 1,2 млн тонн у червні.

При цьому поставки з портів Чорного моря скоротилися приблизно вдвічі — до трохи більше 300 тисяч тонн проти 600 тисяч тонн у червні.

У серпні Туреччина, за прогнозами, отримає близько 200 тисяч тонн нафти з російських чорноморських портів.

За даними трейдерів, Туреччина намагається диверсифікувати джерела постачання, щоб компенсувати перебої через ситуацію в Чорному морі. Зокрема, у серпні країна вперше за тривалий час імпортуватиме нафту з Бразилії та Гаяни.