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У Британії за два дні сталися дві залізничні аварії: є постраждалі

Рух потягів між Вікфордом та Саутенд-Вікторія призупинений.

У Британії за два дні сталися дві залізничні аварії: є постраждалі
У Бедфорді зіткнулися два пасажирські потяги
Фото: EPA/UPG

В Ессексі у Великій Британії пасажирський потяг зійшов із рейок, унаслідок чого двоє людей зазнали серйозних травм, ще дев'ять — легших. Наразі рух потягів між Вікфордом та Саутенд-Вікторія призупинений, пише Sky News.

За даними Британської транспортної поліції, аварія сталася 14 серпня близько 14:12 за місцевим часом. У потязі перебували близько 150 людей.

Медики оглянули постраждалих на місці, деяких із них доправили до лікарень. Екстрені служби продовжують працювати на місці події.

Це вже друга аварія з потягом в Ессексі за два дні. Напередодні поблизу Вікфорда з рейок зійшов потяг компанії Greater Anglia. Інформації про постраждалих унаслідок першого інциденту наразі немає.

Причини обох аварій з'ясовуються.

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