У Франції затримали понад 479 підозрюваних у підпалах

Серед них майже 200 неповнолітніх.

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Лісові пожежі у Франції, липень 2026 року

З початку липня французькі правоохоронці затримали 474 особи, яких підозрюють у спричиненні умисних та ненавмисних пожеж.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ країни, передає Le Figaro.

Майже 39% від усіх затриманих становлять неповнолітні — це 183 особи.

Масштабні пожежі спалахнули на тлі рекордної спеки, яка в багатьох регіонах перевищила 42 градуси. Зокрема, у Шатомеяні синоптики зафіксували новий місячний рекорд — 43,1 градуса тепла, а в інших населених пунктах стовпчики термометрів піднімалися до 41,7–42,9 градуса.

У департаменті Па-де-Кале вогонь охопив 190 гектарів у туристичній зоні узбережжя і знищив один будинок. Місцева префектура повідомила, що рятувальники вже повністю зупинили поширення вогню і убезпечили периметр. Під час ліквідації пожеж незначні травми отримали 10 рятувальників, інших постраждалих немає.