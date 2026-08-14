З лютого 2027 року в країні повністю заборонять розведення, забій і продаж собак для споживання.

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Собаки сидять у клітці під час мітингу членів Корейської асоціації собачого м’яса, Сеул,

У Південній Кореї 14 серпня відзначили останній цього року "бокнал" один із традиційно найспекотніших літніх днів, коли в країні вживання собачого м'яса історично вважалося способом підтримати сили у спеку.

Про це пише Reuters.

Цьогорічний сезон став останнім перед повним набуттям чинності заборони на індустрію собачого м'яса.

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На ринку Моран у місті Соннам поблизу Сеула, який раніше був одним із найбільших центрів торгівлі собачим м'ясом у країні, досі можна знайти традиційну страву босінтанг – рагу із собачого м'яса. Водночас дедалі більше закладів змінюють меню та пропонують, зокрема, страви з чорної козлятини.

За даними Reuters, серед тих, хто продовжує замовляти босінтанг, переважають люди старшого віку. Деякі відвідувачі приїжджають до Соннама спеціально з інших районів.

У січні 2024 року парламент Південної Кореї ухвалив закон, який забороняє розведення, забій, розповсюдження та продаж собак для споживання людиною.

Для поступового переходу на нові правила передбачили трирічний перехідний період. Тому повністю закон набуде чинності у лютому 2027 року.

За порушення нових правил передбачені штрафи та покарання у вигляді позбавлення волі. Водночас уряд пообіцяв фінансову та іншу підтримку фермерам, дистриб'юторам і власникам ресторанів, які змінюватимуть напрям діяльності.

За урядовими даними, закон стосується понад 5600 підприємств. При цьому більшість ферм із розведення собак уже припинили роботу.

Традиція споживання собачого м'яса в Південній Кореї поступово втрачає популярність. За даними опитування, проведеного перед ухваленням закону, понад 80% респондентів підтримували заборону, а понад 90% заявили, що не планують їсти собаче м'ясо в майбутньому.