Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
ГоловнаСвіт

РФ забезпечила понад половину імпорту нафти Індії у липні, – Reuters

Імпорт російської нафти до Індії у липні зріс на 62,4%.

РФ забезпечила понад половину імпорту нафти Індії у липні, – Reuters
Естонська влада затримала нафтовий танкер, що входить до “тіньового флоту” Росії
Фото: news.err.ee

Поставки російської сирої нафти до Індії у липні зросли на 62,4% у річному вимірі та досягли рекордної частки – понад половину всього нафтового імпорту країни.

За даними Reuters, Індія імпортувала з РФ близько 2,47 млн барелів нафти на добу, що становило 50,83% її загального імпорту. Порівняно з червнем обсяги дещо скоротилися – на 4,8%.

На початку року індійські нафтопереробні компанії скорочували закупівлі російської сировини через ризик вищих мит США. Водночас згодом вони знову збільшили імпорт на тлі перебоїв із постачаннями через війну на Близькому Сході.

Подальші закупівлі російської нафти Індією залишаються під питанням після того, як Сенат США схвалив законопроєкт про 100% мита для покупців російської нафти. Це може посилити економічний тиск на Москву через її війну проти України.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies