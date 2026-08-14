Імпорт російської нафти до Індії у липні зріс на 62,4%.

Поставки російської сирої нафти до Індії у липні зросли на 62,4% у річному вимірі та досягли рекордної частки – понад половину всього нафтового імпорту країни.

За даними Reuters, Індія імпортувала з РФ близько 2,47 млн барелів нафти на добу, що становило 50,83% її загального імпорту. Порівняно з червнем обсяги дещо скоротилися – на 4,8%.

На початку року індійські нафтопереробні компанії скорочували закупівлі російської сировини через ризик вищих мит США. Водночас згодом вони знову збільшили імпорт на тлі перебоїв із постачаннями через війну на Близькому Сході.

Подальші закупівлі російської нафти Індією залишаються під питанням після того, як Сенат США схвалив законопроєкт про 100% мита для покупців російської нафти. Це може посилити економічний тиск на Москву через її війну проти України.