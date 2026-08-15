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На Херсонщині через російські обстріли 28 людей поранені, серед них дитина

Зі звільнених громад регіону евакуювали 3 людини. 

На Херсонщині через російські обстріли 28 людей поранені, серед них дитина
наслідки атаки російського дрона
Фото: ДСНС України

Минулої доби російські війська масовано обстрілювали населені пункти Херсонської області з авіації, безпілотників та артилерії. Внаслідок російської агресії 28 людей отримали поранення, серед них — одна дитина.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем перебували Нововоронцовка, Олександрівка, Урожайне, Берислав, Раківка, Новомиколаївка, Дар’ївка, Нововоскресенське, Білозерка, Стійке, Золота Балка, Томина Балка, Дудчани, Антонівка, Львове, Милове, Михайлівка, Новокаїри, Одрадокам’янка, Осокорівка, Тягинка, Високе, Зеленівка, Садове, Тараса Шевченка та Херсон.

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Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області.

Внаслідок атак пошкоджено шість багатоповерхівок та чотири приватні будинки.

Також російські удари понівечили супермаркет, адміністративні будівлі, магазин, аптеку, господарську споруду, мікроавтобус, сільськогосподарську техніку, приватні гаражі та автомобілі.

Загалом через російську агресію 28 людей дістали поранення, зокрема одна дитина. Зі звільнених громад Херсонщини евакуювали трьох людей.

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