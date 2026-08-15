Росіяни за добу поранили цивільного жителя Донеччини

Від початку вторгнення від російських обстрілів загинули понад 4,2 тисячі мешканців Донеччини.

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За 14 серпня російські війська поранили одного жителя Донецької області. Від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинули щонайменше 4264 людини, ще 10 153 отримали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, 14 серпня російські війська поранили одного цивільного жителя Донеччини.

Від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинули щонайменше 4264 людини, ще 10 153 отримали поранення. Інформація подана без врахування жертв окупованих Маріуполя і Волновахи.