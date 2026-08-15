МЗС: Росія планує скасувати прикордонні зони на ділянках біля окупованих територій України

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ФСБ Росії планує скасувати прикордонні зони на окремих ділянках Ростовської та Воронезької областей, які межують із тимчасово окупованими територіями України. Аналогічні зміни можуть стосуватися ділянки між окупованим Кримом та тимчасово окупованою частиною Херсонщини.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

"Федеральна служба безпеки Російської Федерації планує скасувати прикордонні зони на окремих ділянках Ростовської та Воронезької областей Росії, що межують із тимчасово окупованими територіями України, а також між тимчасово окупованим Кримом та тимчасово окупованою частиною Херсонської області України", – ідеться у заяві.

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За інформацією МЗС, відповідні зміни передбачені російськими проєктами відомчих наказів. У документах Москва пояснює їх нібито "включенням" тимчасово окупованих територій України до складу Росії.

У МЗС наголошують, що такі адміністративні рішення не мають жодних правових наслідків для статусу українських територій.

"Кількість таких рішень не додає їм ані законності, ані міжнародного визнання", – заявили в українському відомстві.

У МЗС зазначили, що йдеться не просто про зміну режиму прикордонних зон. Росія намагається створити видимість того, що захоплені українські території стали частиною РФ.

"Фактично йдеться не про припинення прикордонного контролю, а про чергову спробу стерти кордон між територією держави-агресора та окупованою нею територією України", – йдеться у заяві.

За задумом Кремля, перенесення прикордонного контролю на зовнішні межі окупованих українських територій має створити враження їхньої нібито остаточної інтеграції до адміністративної системи Росії.

Водночас у МЗС підкреслили, що російські рішення не здатні змінити державний кордон України.

"Жоден закон, указ чи відомчий наказ Російської Федерації не здатен змінити правовий статус українських територій. Окупація не створює суверенітету, а спроба анексії не породжує територіальних прав", – наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

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У МЗС зазначили, що Росія залишається державою-агресором та державою-окупантом незалежно від того, який статус Москва намагається надати захопленим територіям у власному законодавстві.

Йдеться про Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, а також тимчасово окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Від цього окупована українська земля не стає російською, а міжнародно визнаний державний кордон України не зсувається ані на метр", – заявили у МЗС.

У відомстві розцінюють можливі рішення ФСБ як черговий елемент політики адміністративного привласнення тимчасово окупованих територій України.

"Рішення ФСБ слід розглядати як черговий елемент послідовної політики адміністративного привласнення тимчасово окупованої території України та створення видимості її “остаточної інтеграції” до складу Росії", – зазначили в МЗС.

У міністерстві також наголосили, що зміна російських документів, адміністративних меж чи карт не може вплинути на міжнародно визнані кордони України.