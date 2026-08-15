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Уночі РФ атакувала Україну 152 ударними дронами

Сили ППО знешкодили 124 ворожі БпЛА. Є влучання на 16 локаціях.

Уночі РФ атакувала Україну 152 ударними дронами

Уночі 15 серпня російські війська атакували Україну 152 ударними безпілотниками різних типів, сили ППО ЗСУ знешкодили 124 БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 15 серпня (з 18:00 14 серпня) противник атакував 152 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, баражуючими боєприпасами “Бандероль” та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк", – зазначається у повідомленні.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 124 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів, а також 3 баражуючі боєприпаси “Бандероль” на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

У Повітряних силах наголошують: атака триває. У повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки.

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