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На Чернігівщині через обстріли РФ постраждала дитина

У дівчинки гостра реакція на стрес.

На Чернігівщині через обстріли РФ постраждала дитина
Наслідки атаки в Чернігівській області
Фото: ДСНС України Facebook

Через російські обстріли у Семенівці Чернігівської області гострої реакції на стрес зазнала 13-річна дівчинка.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Учора ввечері росіяни вдарили FPV-дроном і "молнією" по Семенівці. Пошкоджені приватні будинки й легкові автівки. У 13-річної дівчинки гостра реакція на стрес. Медики надали їй необхідну допомогу", – ідеться у повідомленні. 

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Загалом, протягом доби ворог 21 раз обстріляв Чернігівщину. 14 ударів – це FPV-дрони в прикордонні.

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