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На Херсонщині унаслідок атаки ворожого FPV-дрона постраждали четверо людей

Постраждалі перебувають у лікарні.

На Херсонщині унаслідок атаки ворожого FPV-дрона постраждали четверо людей

Уранці 15 серпня російські війська атакували FPV-дроном цивільне авто на Херсонщині. Четверо цивільних зазнали поранень.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Близько 07:00 російські окупанти атакували дроном цивільну автівку на автодорозі між селами Нова Кубань та Сагайдачне Бериславського району", – ідеться у повідомленні. 

Через ворожий удар постраждали четверо людей. 23-річний хлопець отримав уламкові поранення голови, рук та ніг, 48-річна жінка – поранення ніг, 68-річна місцева жителька – перелом гомілки, 43-річний чоловік – поранення голови.  

В усіх потерпілих діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. 

Наразі постраждалі перебувають у лікарні. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

  • Минулої доби російські війська масовано обстрілювали населені пункти Херсонської області. Внаслідок російської агресії 28 людей отримали поранення.
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