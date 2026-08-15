На Херсонщині унаслідок атаки ворожого FPV-дрона постраждали четверо людей

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Уранці 15 серпня російські війська атакували FPV-дроном цивільне авто на Херсонщині. Четверо цивільних зазнали поранень.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Близько 07:00 російські окупанти атакували дроном цивільну автівку на автодорозі між селами Нова Кубань та Сагайдачне Бериславського району", – ідеться у повідомленні.

Через ворожий удар постраждали четверо людей. 23-річний хлопець отримав уламкові поранення голови, рук та ніг, 48-річна жінка – поранення ніг, 68-річна місцева жителька – перелом гомілки, 43-річний чоловік – поранення голови.

В усіх потерпілих діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

Наразі постраждалі перебувають у лікарні. Медики надають їм всю необхідну допомогу.