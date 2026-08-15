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У Краматорську через російські атаки виникли пожежі

Окупанти тричі атакували місто.

У Краматорську через російські атаки виникли пожежі
Краматорськ
Фото: ДСНС України

У Краматорську Донецької області рятувальники ліквідували наслідки трьох російських атак, під час яких виникли пожежі та були пошкоджені транспортні засоби.

Про це повідомляє ДСНС України.

Внаслідок російського обстрілу напередодні загорівся приватний житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 104 кв. м.

Того ж дня російські військові атакували місто FPV-дроном. Внаслідок удару пошкоджено два вантажні автомобілі, один із них загорівся. Площа пожежі становила 10 кв. м.

Ще одна атака сталася сьогодні вранці. Окупанти вдарили по припаркованому автомобілю, спричинивши його займання. Надзвичайники оперативно загасили пожежу на площі 6 кв. м.

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