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"Поклали" Wildberries: ГУР розкрило деталі кібератаки на російський маркетплейс

У Wildberries стався масштабний збій після кібератаки.

"Поклали" Wildberries: ГУР розкрило деталі кібератаки на російський маркетплейс
Фото: ГУР МО

Українські кіберфахівці 10–11 серпня атакували цифрову інфраструктуру російського маркетплейсу Wildberries. Кібератака спричинила масштабні збої в роботі компанії.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, атаку провели фахівці спільноти Cyber Corps у межах операції в російському кіберпросторі.

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Унаслідок атаки було порушено роботу основного дистанційного каналу обслуговування клієнтів, частково дестабілізовано платіжну інфраструктуру та створено додаткове навантаження на контакт-центри.

Також зафіксували масові скарги користувачів, зокрема через неможливість здійснити фінансові операції.

У ГУР зазначають, що кібероперація відбулася на тлі ударів Сил оборони України по складах Wildberries.

"Кібероперація підсилила ефект кінетичних атак Сил оборони України по складах Wildberries – зумовивши чергові значні збитки компанії, яка живить економіку агресора»", – йдеться у повідомленні розвідки.

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