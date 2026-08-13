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Microsoft скорочує присутність у Китаї, але зберігає бізнес завдяки ШІ й розробникам

У 2023 році керівництво навіть розглядало варіант повного виходу з ринку, який приносив мізерний дохід.

Microsoft скорочує присутність у Китаї, але зберігає бізнес завдяки ШІ й розробникам
Microsoft
Фото: EPA/UPG

Компанія Microsoft поступово згортає діяльність у Китаї через геополітичну напругу і конкуренцію з місцевими розробниками. 

За останні п’ять років техногігант закрив щонайменше 15 китайських філій та спільних підприємств, пише Reuters

У 2023 році керівництво навіть розглядало варіант повного виходу з ринку, адже Китай приносив лише 1,5% від загального глобального доходу компанії.

Співпрацю між США і Китаєм підірвали взаємні обмеження. Пекін із 2017 року активно змушує держустанови переходити на вітчизняне програмне забезпечення. Водночас американський уряд запровадив суворий експортний контроль на передові технології, що суттєво завадило розвитку хмарних сервісів і штучного інтелекту Microsoft у регіоні.

Попри відступ із китайського ринку компанія вирішила залишитися в країні. Microsoft заробляє на обслуговуванні місцевих технологічних гігантів, як-от власник TikTok компанія ByteDance і ритейлер Shein. Ці бренди виходять на західні ринки і потребують хмарної платформи Azure для роботи за кордоном і доступу до технологій OpenAI.

Також техногігант прагне зберегти доступ до китайських інженерів. У 2024 році Microsoft запропонувала переїзд до інших країн тисячі провідних фахівців, однак погодилася лише третина. Більшість розробників звільнилася й перейшла до місцевих технологічних компаній і університетів.

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