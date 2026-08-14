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​У застосунку "Армія+" був збій (оновлено)

Станом на 11:50 роботу відновили.

​У застосунку "Армія+" був збій (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: Міноборони

У застосунку «Армія+» вранці 14 серпня могли виникати помилки під час авторизації. Про це повідомило Міністерство оборони України.

За оновленою інформацією станом на 11:50, роботу вже відновили.

«Авторизація у застосунку знову працює в штатному режимі. Усі технічні труднощі усунено. Дякуємо за терпіння. Якщо досі не вдається увійти, спробуйте перезапустити застосунок. Якщо й це не допоможе, зверніться до нашої служби підтримки на сайті Армія+», – повідомили в міністерстві оборони. 

Що відомо про застосунок?

«Армія+» – це офіційний мобільний застосунок Міністерства оборони України, який призначений для військовослужбовців. Мета додатка – позбавити захисників "паперової бюрократії". У застосунку можна подавати та відстежувати рапорти, тут зберігаються документи, а також є програма зі знижками від партнерів.

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