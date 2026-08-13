По співробітниках ДСНС окупанти били дронами тричі.

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Обстріл у Нікопольському районі

У Нікопольському районі Дніпропетровської області російські військові атакували рятувальників, які гасили пожежу після обстрілу.

Про це повідомила ДСНС України.

Рятувальники та працівники місцевої пожежної охорони ліквідовували займання сухої рослинності біля приватних будинків. Вогонь спалахнув внаслідок російського обстрілу. Під час роботи надзвичайників росіяни завдали повторного удару безпілотниками.

Перші два влучання пошкодили пожежно-рятувальну техніку, а після третього удару загорівся автомобіль ДСНС. Рятувальники не постраждали.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

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