У Нікопольському районі Дніпропетровської області російські військові атакували рятувальників, які гасили пожежу після обстрілу.
Про це повідомила ДСНС України.
Рятувальники та працівники місцевої пожежної охорони ліквідовували займання сухої рослинності біля приватних будинків. Вогонь спалахнув внаслідок російського обстрілу. Під час роботи надзвичайників росіяни завдали повторного удару безпілотниками.
Перші два влучання пошкодили пожежно-рятувальну техніку, а після третього удару загорівся автомобіль ДСНС. Рятувальники не постраждали.
Останні удари російської армії по працівниках ДСНС
- Напередодні у Краматорську дрон повторно атакував рятувальників під час гасіння пожежі. Внаслідок удару пошкоджена техніка, особовий склад не постраждав.
- У ніч на 12 серпня російські війська обстріляли безпілотниками територію одного з підрозділів рятувальників у Херсоні. Люди не постраждали, оскільки під час атаки особовий склад перебував в укритті.