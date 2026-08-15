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Президент України Володимир Зеленський заявив, що розроблять законопроєкт про українські національні святині до Дня Незалежності.

Про це глава держави повідомив у суботу в Києві під час урочистої церемонії з нагоди 975-річчя Києво-Печерської лаври, передає «Інтерфакс-Україна».

Зеленський зазначив, що вже підписав відповідний указ щодо державного захисту святинь і обговорив майбутній закон із Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Президент закликав парламент підтримати документ, щоб чітко визначити перелік святинь і конкретні кроки для їхнього збереження по всій території держави.

За словами президента, офіційний статус національної святині розширить можливості фахівців, які оберігають культурну спадщину. Закон посилить фінансові, політичні та юридичні інструменти для захисту пам'яток і музейних колекцій, а також відчутно покращить умови праці спеціалістів.