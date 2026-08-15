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На фронті відбулось 170 боєзіткнень: найбільше – на Покровському напрямку

Ворожі війська здійснили понад 1900 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів.

На фронті відбулось 170 боєзіткнень: найбільше – на Покровському напрямку
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби 15 серпня на фронті відбулося 170 бойових зіткнень. Найактивніше російські війська атакували на Покровському, Костянтинівському та Слов’янському напрямках. Водночас на Краматорському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив. 

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ.

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки противника, на Костянтинівському – 17, на Слов’янському –13. На Куп’янському напрямку росіяни здійснили вісім атак, на Лиманському – сім, на Південно-Слобожанському – чотири.

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На Гуляйпільському напрямку українські військові відбили три атаки, на Північно-Слобожанському та Курському – три бойові зіткнення, на Олександрівському – дві, а на Оріхівському – одну спробу просунутися.

Загалом російські війська завдали 70 авіаційних ударів, застосувавши 208 керованих авіабомб, використали 7212 дронів-камікадзе та здійснили 1903 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку, за попередніми підрахунками, українські військові ліквідували 36 окупантів і поранили ще 16. Також там знищили вісім одиниць автомобільної техніки, артилерійську систему, два склади боєприпасів та 31 укриття особового складу противника. Ще 325 безпілотників різних типів було знищено або подавлено.

Станом на 22:00 бої тривали на Куп’янському, Слов’янському, Костянтинівському та Покровському напрямках.

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