У центрі Дніпра чоловіки влаштували бійку та стрілянину біля закладу

У центрі Дніпра група чоловіків влаштувала конфлікт із працівниками охоронного агентства, який переріс у бійку та стрілянину.
Про це розповіли у Facebook поліції Дніпропетровської області.
Інцидент стався ввечері 14 серпня біля одного із закладів на вулиці Магдебурзького права у Шевченківському районі міста.
Спочатку між чоловіками та охоронцями виникла сутичка всередині закладу. Після цього конфлікт продовжився на вулиці – там чоловіки відкрили вогонь із травматичних пістолетів у бік представників охоронного агентства.
Унаслідок стрілянини травмовано охоронців та 24-річного чоловіка. Поліцейські затримали двох чоловіків віком 29 та 31 рік за підозрою у хуліганстві із застосуванням зброї.
- Вчора у Полтавській області чоловік відкрив вогонь по правоохоронцю. Працівник поліції отримав вогнепальне поранення. Зловмисника затримали.
- Кілька днів тому у центрі Кривого Рогу чоловік влаштував стрілянину біля ресторану. Між чотирма чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. Після цього один з учасників конфлікту почав переслідувати чоловіків, які сіли в автомобіль. Він щонайменше сім разів вистрелив у бік машини. Одна людина була поранена.