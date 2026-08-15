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У центрі Дніпра чоловіки влаштували бійку та стрілянину біля закладу

Поліція затримала 2 учасників конфлікту.

У центрі Дніпра чоловіки влаштували бійку та стрілянину біля закладу
Місце стрілянини
Фото: Поліція Дніпропетровщини

У центрі Дніпра група чоловіків влаштувала конфлікт із працівниками охоронного агентства, який переріс у бійку та стрілянину. 

Про це розповіли у Facebook поліції Дніпропетровської області.

Інцидент стався ввечері 14 серпня біля одного із закладів на вулиці Магдебурзького права у Шевченківському районі міста.

Спочатку між чоловіками та охоронцями виникла сутичка всередині закладу. Після цього конфлікт продовжився на вулиці – там чоловіки відкрили вогонь із травматичних пістолетів у бік представників охоронного агентства.

Унаслідок стрілянини травмовано охоронців та 24-річного чоловіка. Поліцейські затримали двох чоловіків віком 29 та 31 рік за підозрою у хуліганстві із застосуванням зброї.

  • Вчора у Полтавській області чоловік відкрив вогонь по правоохоронцю. Працівник поліції отримав вогнепальне поранення. Зловмисника затримали.
  • Кілька днів тому у центрі Кривого Рогу чоловік влаштував стрілянину біля ресторану. Між чотирма чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. Після цього один з учасників конфлікту почав переслідувати чоловіків, які сіли в автомобіль. Він щонайменше сім разів вистрелив у бік машини. Одна людина була поранена.
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