У центрі Дніпра чоловіки влаштували бійку та стрілянину біля закладу

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У центрі Дніпра група чоловіків влаштувала конфлікт із працівниками охоронного агентства, який переріс у бійку та стрілянину.

Про це розповіли у Facebook поліції Дніпропетровської області.

Інцидент стався ввечері 14 серпня біля одного із закладів на вулиці Магдебурзького права у Шевченківському районі міста.

Спочатку між чоловіками та охоронцями виникла сутичка всередині закладу. Після цього конфлікт продовжився на вулиці – там чоловіки відкрили вогонь із травматичних пістолетів у бік представників охоронного агентства.

Унаслідок стрілянини травмовано охоронців та 24-річного чоловіка. Поліцейські затримали двох чоловіків віком 29 та 31 рік за підозрою у хуліганстві із застосуванням зброї.