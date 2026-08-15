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​У Туреччині знайшли два предмети, схожі на дрони

Один виявили на узбережжі Стамбула, інший – у селі в провінції Дюздже.

​У Туреччині знайшли два предмети, схожі на дрони
Уламок дрона знайшли в саду
Фото: Скриншот з відео

У Туреччині за день виявили два підозрілі предмети, які можуть бути безпілотниками. Один із них знайшли на узбережжі Стамбула, інший – у горіховому саду в провінції Дюздже. Турецькі силовики проводять технічні перевірки, щоб встановити походження та характеристики обох об’єктів.

Про це повідомило OdaTV.

На узбережжі Єнікьой місцеві жителі помітили предмет, який прибило до берега. На місце прибули жандарми та представники берегової охорони. Після первинного огляду об’єкт вилучили та доправили для детального дослідження.

Турецькі правоохоронці припускають, що знайдений на узбережжі предмет може бути пов’язаний із російсько-українською війною. Водночас його точне походження та призначення мають встановити після технічної експертизи.

Другий предмет виявили у селі в районі Акчакоджа провінції Дюздже. Чоловік, який працював у горіховому саду, помітив підозрілий об’єкт і повідомив про нього екстрені служби.На місце прибули жандарми та оточили територію.

В адміністрації провінції повідомили, що фахівці оцінюють предмет як можливий безпілотник і встановлюють його технічні характеристики. Влада запевнила, що наразі немає обставин, які становили б загрозу для населення.

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