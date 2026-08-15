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Більшість чехів підтримують заборону телефонів у школах і соцмереж для дітей

Рівень підтримки заборони телефонів у школах зростає відповідно до віку опитуваних.

Більшість чехів підтримують заборону телефонів у школах і соцмереж для дітей
підлітки
Фото: EPA/UPG

Майже три чверті опитаних чехів підтримують урядову ініціативу щодо повної заборони використання мобільних телефонів у школах. 

Про це свідчать результати опитування агентства NMS для видання Novinky.

Окрім цього, 71% громадян виступає за те, аби заборонити дітям до 15 років користуватися соціальними мережами. 

Рівень підтримки заборони телефонів у школах зростає відповідно до віку опитуваних. Серед людей, старших за 65 років, цю ініціативу підтримують 88%. Водночас серед молоді віком від 18 до 24 років із забороною погоджуються 52%, а 43% виступають проти. 

Схожа ситуація склалася і з обмеженням доступу до таких платформ, як Instagram, Facebook, WhatsApp чи TikTok для дітей до 15 років. Цю ініціативу підтримують 71% громадян, близько чверті виступають проти, а решта не визначилася з позицією.

  • Раніше Франція ухвалила закон про заборону соцмереж для дітей віком до 15 років. Щоправда, Конституційна рада заблокувала документ, і тепер президент доручив уряду його доробити.
  • Тим часом Австралія ще в грудні заблокувала доступ до Facebook, TikTok і YouTube для підлітків до 16 років.
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