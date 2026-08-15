Медіа: Президент Південної Кореї закликав КНДР до прямих переговорів про завершення війни

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Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон запропонував КНДР розпочати прямі переговори про завершення війни та обговорити способи стримування ядерної програми Пхеньяна. Він також закликав до мирного співіснування двох корейських держав.

Про це повідомляє Yonhap.

Під час церемонії з нагоди 81-ї річниці визволення Кореї від японського колоніального правління Лі Чже Мьон закликав Північну Корею відмовитися від взаємних погроз і сісти за стіл переговорів.

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«Давайте відкладемо наші погрози один одному та почнемо переговори про завершення тривалої війни як безпосередньо залучені сторони», – заявив президент Південної Кореї.

За словами Лі, під час таких переговорів Сеул і Пхеньян могли б також обговорити практичні способи зупинки небезпечного нарощування ядерного потенціалу КНДР.

Корейська війна 1950–1953 років завершилася перемир’ям, а не мирним договором. Тому дві країни технічно досі перебувають у стані війни.

Лі Чже Мьон заявив, що прагне замінити нестабільну систему перемир’я стійким миром на Корейському півострові.

Він також закликав Південну та Північну Кореї поважати одна одну, відмовитися від непотрібної конфронтації та поступово зменшувати взаємну ворожість.

«Я сподіваюся, що Південна та Північна Кореї зустрінуться віч-на-віч і домовляться про мирне співіснування та взаємне зростання», – сказав Лі.

Президент Південної Кореї від початку свого перебування на посаді у червні 2025 року неодноразово виступав за діалог із Пхеньяном. Водночас КНДР досі не дала позитивної відповіді на його пропозиції.

Минулого року Лі також заявляв, що Сеул поважатиме політичну систему Північної Кореї, не прагнутиме об’єднання шляхом поглинання та не здійснюватиме ворожих дій щодо КНДР.

Окремо південнокорейський лідер наголосив на необхідності створення багаторівневої системи безпеки, яка допоможе запобігати ескалації та новим кризам на півострові.

«Я перетворю енергію ворожнечі та конфронтації на імпульс для мирного співіснування та взаємного зростання», – заявив Лі.