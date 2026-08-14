США готують нові санкції проти економіки Ірану

США готують безпрецедентні економічні заходи проти Ірану.

Про це пише Bloomberg.

В інтерв'ю Fox News Дональд Трамп заявив, що США планують завдати сильного удару по економіці Ірану, і що йому байдуже, чи закінчиться конфлікт до проміжних виборів у США у листопаді, які залежатимуть від сприйняття виборцями економіки.

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Трамп зазначив, що блокада іранських портів США була «сталевою стіною», яка дозволила Вашингтону ефективно керувати водним шляхом. Тим часом Іран стверджує, що він керує рухом у протоці.

«Досить скоро я оголошу Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів», – сказав Трамп із сміхом.

Напередодні, міністр фінансів США Скотт Бессент також заявив, що наступного тижня «буде оголошено більше» про нові економічні заходи, спрямовані проти Ірану, яких «ніколи не було в історії економічної ізоляції країни», не уточнюючи їх.

Як пише видання, останніми днями Трамп поновив заклики своєї адміністрації чинити економічний тиск на Іран, оскільки США стикаються з дефіцитом необхідних боєприпасів і, схоже, побоюються розширення військової кампанії, яка стикається зі зростаючим внутрішнім опором напередодні проміжних виборів у листопаді.

За даними компетентних джерел Bloomberg, США вже запровадили близько 2200 санкцій проти Тегерана з 2018 року.