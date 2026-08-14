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В Ормузькій протоці утворилась величезна нафтова пляма, розміром з понад 40 000 футбольних полів

За даними аналітиків, вона виникла внаслідок атаки на судно 3 серпня.

В Ормузькій протоці утворилась величезна нафтова пляма, розміром з понад 40 000 футбольних полів
Ормузька протока
Фото: EPA/UPG

В Ормузькій протоці зафіксували велику нафтову пляму поблизу іранського острова Кешм. За словами аналітиків, вона утворилася внаслідок удару по судну.

Про це пише BBC.

BBC проаналізувала супутникові знімки, які свідчать про те, що розлив нафти стався внаслідок нападу на судно в оманських водах 3 серпня. Тиждень потому витік палива з суховантажа Minoan Pioneer поширився на велику площу протоки.

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Експерти стверджують, що розлив загрожує дикій природі, охоронюваним екосистемам та рибальським громадам навколо Кешма, де розташовані мангрові ліси, коралові рифи та місця гніздування морських черепах, що знаходяться під загрозою зникнення.

Іран не визнав своєї відповідальності, але аналітики з питань судноплавства заявили, що саме він, ймовірно, стояв за нападом на Minoan Pioneer 3 серпня.

Супутникові знімки від 10 серпня показують нафтову пляму, видиму на площі понад 300 кв. км – розміром з понад 40 000 футбольних полів. 

Експерти припускають що було розлито понад 380 000 літрів нафти.

3 серпня компанія з безпеки судноплавства Vanguard повідомила, що суховантаж Minoan Pioneer під прапором Ліберії був уражений снарядом поблизу Оману. Супутникові знімки від 5 серпня показали, що судно все ще горить. Поряд з ним була нафтова пляма, що простягалася приблизно на 10 кв. км.

Через два дні супутникові знімки показують, що пляма подвоїлася в розмірах і поширювалася на північний захід через протоку в напрямку Кешма.Станом на 10 серпня перевірені відеозаписи показують велику кількість нафти, що викинулася на береги острова Кешм, а також операцію з очищення.

  • США погрожують Ірану посиленням економічної ізоляції через нові атаки в Ормузькій протоці. Переговори щодо відновлення безпечного судноплавства зайшли в глухий кут.
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