Найбільші оборонні компанії США змагаються у створенні дешевших ракет

Вони також об'єднуються з меншими фірмами, щоб запропонувати альтернативу складним і повільним у виробництві снарядам.

Найбільші американські оборонні підрядники намагаються швидше виробляти дешеві ракети, оскільки війна з Іраном вичерпує запаси критично важливих перехоплювачів Patriot.

Водночас невеликі компанії вже пропонують ринку більш доступні варіанти, пише Bloomberg.

Оборонні гіганти переглядають свої розробки і виробничі процеси. Вони також об'єднуються з меншими фірмами, щоб запропонувати альтернативу складним і повільним у виробництві снарядам, вартість яких перевищує 4 мільйони доларів за одиницю.

Реклама

Компанії Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman та Raytheon презентували свої плани цього тижня на симпозіумі з космічної і ракетної оборони в Алабамі.

Десятиліттями американська оборонна промисловість ускладнювала ракети новими технологіями, через що виробництво виробу займає роки. Кожна така ракета коштує значно дорожче за одноразові дрони, які Іран і Росія застосовують на Близькому Сході та в Україні.

Поки президент США Дональд Трамп применшує занепокоєння щодо вичерпання запасів боєприпасів і стверджує, що збройові фірми працюють на максимумі, Пентагон просить у Конгресу термінове фінансування для поповнення складів.

Пентагон вимагає від підрядників швидких змін. Компанії мають не лише збільшити випуск, а й зробити ракети дешевшими, щоб ефективно протистояти недорогим ворожим безпілотникам. Проте більшість бюджетних розробок з'являться лише за кілька років. До того ж Конгрес досі не затвердив рекорні бюджетні запити Пентагону.