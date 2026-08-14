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Найбільші оборонні компанії США змагаються у створенні дешевших ракет

Вони також об'єднуються з меншими фірмами, щоб запропонувати альтернативу складним і повільним у виробництві снарядам.

Найбільші оборонні компанії США змагаються у створенні дешевших ракет
Логотип компанії Lockheed Martin
Фото: EPA/UPG

Найбільші американські оборонні підрядники намагаються швидше виробляти дешеві ракети, оскільки війна з Іраном вичерпує запаси критично важливих перехоплювачів Patriot. 

Водночас невеликі компанії вже пропонують ринку більш доступні варіанти, пише Bloomberg.

Оборонні гіганти переглядають свої розробки і виробничі процеси. Вони також об'єднуються з меншими фірмами, щоб запропонувати альтернативу складним і повільним у виробництві снарядам, вартість яких перевищує 4 мільйони доларів за одиницю.

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Компанії Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman та Raytheon презентували свої плани цього тижня на симпозіумі з космічної і ракетної оборони в Алабамі. 

Десятиліттями американська оборонна промисловість ускладнювала ракети новими технологіями, через що виробництво виробу займає роки. Кожна така ракета коштує значно дорожче за одноразові дрони, які Іран і Росія застосовують на Близькому Сході та в Україні.

Поки президент США Дональд Трамп применшує занепокоєння щодо вичерпання запасів боєприпасів і стверджує, що збройові фірми працюють на максимумі, Пентагон просить у Конгресу термінове фінансування для поповнення складів.

Пентагон вимагає від підрядників швидких змін. Компанії мають не лише збільшити випуск, а й зробити ракети дешевшими, щоб ефективно протистояти недорогим ворожим безпілотникам. Проте більшість бюджетних розробок з'являться лише за кілька років. До того ж Конгрес досі не затвердив рекорні бюджетні запити Пентагону.

  • Міністерство війни США оголосило про угоди з американськими компаніями Boeing та RTX щодо збільшення виробництва ключових компонентів для ракет ППО.
  • Також Пентагон уклав угоди з невеликими компаніями Castelion, Anduril Industries, CoAspire та Zone 5 для швидкого створення та тестування перехоплювачів. 
  • Для зниження вартості Boeing розробляє наддешевшу головку самонаведення. Зазвичай цей компонент становить майже 30% вартості ракети, але нова версія з цивільних деталей зменшить цю частку до 10%. Компанія вже провела успішні випробування і планує тестове перехоплення наступного року.
  • Компанія Lockheed Martin оголосила про створення дешевого варіанта перехоплювача Patriot під назвою ACE. Нова ракета коштує близько 2 мільйонів доларів, що вдвічі дешевше за стандартну версію PAC-3 MSE, хоча й забезпечує лише дві третини її можливостей.
  • Lockheed також спрощує деталі та замінює технологію прямого влучання на вибух поблизу цілі. Перший пуск ракети ACE запланували на початок 2028 року, а серійне виробництво стартує ще через півтора року. 
  • Оборонний гігант Northrop Grumman представив нову 50-мм зенітну систему Raid Hunter для збиття дронів і крилатих ракет за допомогою дешевих керованих снарядів.
  • Компанія Raytheon уклала угоду з Voyager Technologies щодо постачання дешевших двигунів для своїх ракет Standard Missile-3. Виробник також розширює випуск бюджетного перехоплювача Coyote для боротьби з дронами, який вже застосовують на Близькому Сході. 
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