Найбільші оборонні компанії США змагаються у створенні дешевших ракет

Найбільші американські оборонні підрядники намагаються швидше виробляти дешеві ракети, оскільки війна з Іраном вичерпує запаси критично важливих перехоплювачів Patriot.
Водночас невеликі компанії вже пропонують ринку більш доступні варіанти, пише Bloomberg.
Оборонні гіганти переглядають свої розробки і виробничі процеси. Вони також об'єднуються з меншими фірмами, щоб запропонувати альтернативу складним і повільним у виробництві снарядам, вартість яких перевищує 4 мільйони доларів за одиницю.
Компанії Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman та Raytheon презентували свої плани цього тижня на симпозіумі з космічної і ракетної оборони в Алабамі.
Десятиліттями американська оборонна промисловість ускладнювала ракети новими технологіями, через що виробництво виробу займає роки. Кожна така ракета коштує значно дорожче за одноразові дрони, які Іран і Росія застосовують на Близькому Сході та в Україні.
Поки президент США Дональд Трамп применшує занепокоєння щодо вичерпання запасів боєприпасів і стверджує, що збройові фірми працюють на максимумі, Пентагон просить у Конгресу термінове фінансування для поповнення складів.
Пентагон вимагає від підрядників швидких змін. Компанії мають не лише збільшити випуск, а й зробити ракети дешевшими, щоб ефективно протистояти недорогим ворожим безпілотникам. Проте більшість бюджетних розробок з'являться лише за кілька років. До того ж Конгрес досі не затвердив рекорні бюджетні запити Пентагону.
- Міністерство війни США оголосило про угоди з американськими компаніями Boeing та RTX щодо збільшення виробництва ключових компонентів для ракет ППО.
- Також Пентагон уклав угоди з невеликими компаніями Castelion, Anduril Industries, CoAspire та Zone 5 для швидкого створення та тестування перехоплювачів.
- Для зниження вартості Boeing розробляє наддешевшу головку самонаведення. Зазвичай цей компонент становить майже 30% вартості ракети, але нова версія з цивільних деталей зменшить цю частку до 10%. Компанія вже провела успішні випробування і планує тестове перехоплення наступного року.
- Компанія Lockheed Martin оголосила про створення дешевого варіанта перехоплювача Patriot під назвою ACE. Нова ракета коштує близько 2 мільйонів доларів, що вдвічі дешевше за стандартну версію PAC-3 MSE, хоча й забезпечує лише дві третини її можливостей.
- Lockheed також спрощує деталі та замінює технологію прямого влучання на вибух поблизу цілі. Перший пуск ракети ACE запланували на початок 2028 року, а серійне виробництво стартує ще через півтора року.
- Оборонний гігант Northrop Grumman представив нову 50-мм зенітну систему Raid Hunter для збиття дронів і крилатих ракет за допомогою дешевих керованих снарядів.
- Компанія Raytheon уклала угоду з Voyager Technologies щодо постачання дешевших двигунів для своїх ракет Standard Missile-3. Виробник також розширює випуск бюджетного перехоплювача Coyote для боротьби з дронами, який вже застосовують на Близькому Сході.