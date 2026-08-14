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Сонячне затемнення принесло Іспанії майже 350 млн євро через наплив туристів

До країни приїхало близько 446 тисяч іноземних туристів, щоб подивитись на рідкісне явище.

Сонячне затемнення принесло Іспанії майже 350 млн євро через наплив туристів
Фото: EPA/UPG

Повне сонячне затемнення 12 серпня принесло економіці Іспанії майже 350 млн євро. Подивитися на рідкісне явище до країни приїхали близько 446 тисяч іноземних туристів.

Про це пише Суспільне, посилаючись на дані Міністерства економіки, торгівлі та бізнесу Іспанії

Чистий економічний вплив затемнення становив 347,6 млн євро. Іноземні туристи забезпечили 247,3 млн євро, ще 94,9 млн євро припало на внутрішній туризм.

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Заради спостереження за сонячним затемненням до Іспанії приїхали майже 446 тисяч туристів з різних країн. 

Зазначається, що в середньому іноземний турист витрачав 1501 євро без урахування авіаквитків, тоді як внутрішній — 336 євро.

Найбільший ажіотаж спостерігався у містах, які опинилися на шляху повного затемнення. Міжнародні бронювання готелів у невеликих населених пунктах зросли на 383%, а в окремих містах показники були ще вищими і сягнули 500%.

За оцінками аналітиків, затемнення також сприяло створенню близько 7300 робочих місць у готельному та ресторанному бізнесі, транспорті, логістиці й туристичній сфері.

Наступне повне сонячне затемнення, яке можна буде спостерігати в Іспанії, очікується 2 серпня 2027 року. У деяких туристичних районах місця в готелях на цю дату вже повністю заброньовані.

  • 12 серпня жителі Європи спостерігали повне сонячне затемнення – одне з найрідкісніших астрономічних явищ. Найкраще його було видно в Іспанії, Ісландії та Гренландії.
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