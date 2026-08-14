В Румунії знайшли уламки ще одного дрона - вже четверті за день

У румунському селі Плауру 14 серпня виявили уламки ще одного безпілотника, вже вчетверте упродовж дня.
Про це повідомило Міністерство оборони Румунії у Facebook.
У відомстві заявили, що дрон знайдений в районі населеного пункту Плауру в повіті Тулча у п'ятницю, 14 серпня.
На місце прибула група фахівців Міноборони Румунії. Вони ідентифікували знайдений об'єкт та забезпечили безпеку території.
Румунське село Плауру розташоване приблизно за два кілометри від українського кордону.
В Міноборони Румунії зазначили, що додаткову інформацію про інцидент оприлюднять згодом.
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