Конституційна рада Франції погодила закон про евтаназію

У Франції Конституційна рада надала позитивний висновок щодо відповідності основному закону легалізації евтаназії для пацієнтів, які страждають від невиліковних хвороб.

Як пише Le Monde, відповідний законопроєкт пройшов через Національні збори і потрапив одразу на розгляд Конституційної ради без згоди консервативного Сенату. Після надання конституційного висновку його має право підписати президент Емманюель Макрон, для якого це була передвиборча обіцянка.

Асистована смерть у Франції буде можлива лише для важкохворих повнолітніх громадян або постійних резидентів, які потерпають від болю, який вважають нестерпним. Пацієнт має змогу у будь-який момент відмовитися від процедури, а остаточне рішення щодо відповідності критеріям для евтаназії ухвалюватиме лікарська комісія.

Смертельний препарат має вводити сам пацієнт, окрім випадків, коли він не здатен зробити це фізично і потребує допомоги медпрацівника. Лікарі зберігають клаузулу совісті, яка полягає у праві відмовитися від участі у процедурі.

Франція стане п'ятою країною, яка легалізує евтаназію на загальнодержавному рівні. Асистована смерть дозволена також у Бельгії, Нідерландах, Швейцарії та Канаді.