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Ілон Маск витратить 100 мільйонів доларів на допомогу республіканцям під час проміжних виборів

Між першим в історії людства трильйонером і президентом Трампом відбулось примирення.

Ілон Маск витратить 100 мільйонів доларів на допомогу республіканцям під час проміжних виборів
Ілон Маск і Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Американський бізнесмен, засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск та президент США Дональд Трамп залишили позаду свій публічний конфлікт річної давнини та відновили спілкування.

Як зазначає The Wall Street Journal, між візіонером та політиком відбулося примирення, якому сприяли віцепрезидент Джей Ді Венс та очільниця апарату Білого дому С'юзі Вайлз.

Тепер Маск і Трамп приблизно раз на місяць говорять телефоном, а перший в історії людства трильйонер знову готовий допомогти Республіканській партії на виборах.

Під час осінньої кампанії переобрання Палати представників та третини Сенату Маск готовий виділити 100 мільйонів доларів на "мобілізацію виборців республіканців" - фактично знову займатися агітацією голосувати за консерваторів, як він робив це у 2024 році, доклавшись до перемоги Трампа над Камалою Гарріс.

Від планів створити окрему політичну партію Маск, схоже, остаточно відмовився.

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