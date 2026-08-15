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Звинуваченого у плагіаті експрофесора Кембриджа знайшли мертвим

Шок для академічної спільноти Британії.

Звинуваченого у плагіаті експрофесора Кембриджа знайшли мертвим
Джейсон Ардей
Фото: Irish Times

Фігурант скандалу щодо плагіату у наукових роботах, колишній професор Кембриджського університету Джейсон Ардей був знайдений мертвим у Лондоні.

Як пише BBC, родина викладача соціології освіти заявила, що "кампанія дезінформації виявилася для Джейсона, який завжди був спокійною людиною і хотів бачити в інших лише хороше, занадто важким тягарем".

Поліція Лондона не назвала причину смерті, зазначивши, що інцидент розглядається як "раптовий, але не підозрілий". Версія про самогубство офіційно не оприлюднювалась. 

Джейонс Ардей минулого тижня звільнився з Кембриджського університету, де свого часу став наймолодшим в історії темношкірим професором. Колишній колега звинуватив його у численних випадках плагіату та використання чужих напрацювань під виглядом своїх. 

41-річний викладач заперечував провину, але визнав наявність у своїх працях помилок, які пояснював наслідками наявності в нього розладів аутистичного спектру. На тлі оголошень про розслідування щодо його робіт з боку Кембриджа та інших британських університетів він вирішив добровільно залишити академічну посаду. 

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