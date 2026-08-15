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Луїджі Манджоне визнав провину у вбивстві голови страхової компанії

28-річний чоловік зізнався в одному з найбільш резонансних злочинів в Америці за останні роки.

Луїджі Манджоне визнав провину у вбивстві голови страхової компанії
Луїджі Манджоне у суді
Фото: EPA/UPG

Під час слухання справи про вбивство виконавчого директора компанії UnitedHealthcare Браяна Томпсона обвинувачений Луїджі Манджоне вперше визнав свою провину.

Як пише BBC, чоловік заявив судді, що вистрілив у бізнесмена на Мангеттені у грудні 2024 року. Раніше Манджоне послідовно заперечував свою причетність до злочину.

Підсудний розповів, що планував напад на Томпсона заздалегідь, спеціально для цього здійснив мандрівку через декілька штатів і використав для вбивства зброю, яку сам роздрукував на 3D-принтері і оснастив глушником. 

Мотивом для Манджоне слугував неприємний досвід зі стаховою компанією після того, як він роками не міг домогтися від системи охорони здоров'я належного лікування від болю, спричиненого переломом спини. 

Вирок Манджоне у резонансній справі мають оголосити до 18 грудня. Прокуратура вимагала смертної кари, але суд погодився розглядати максимальним покаранням лише довічне ув'язнення. Адвокати сподіваються використати зізнання підзахисного як обставину для більш м'якого вердикту присяжних. 

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