СЗРУ: Південна Корея ліквідувала військову контррозвідку

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У Республіці Корея завершили масштабну реформу військової контррозвідки, у межах якої ліквідували єдиний орган із широкими розвідувальними та слідчими повноваженнями.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

31 липня припинило роботу Командування оборонної контррозвідки (DCC), яке протягом 49 років було єдиним міжвидовим органом військової контррозвідки Південної Кореї. На початку серпня завершилося розподілення його функцій між кількома окремими структурами.

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У СЗРУ зазначають, що головна мета реформи – унеможливити використання спецслужб у політичних цілях та розмежувати розвідувальні, контрольні й слідчі функції.

Основним спеціалізованим органом стало Головне управління військової контррозвідки (DCH). Воно відповідатиме за збір та аналіз інформації про контррозвідувальні загрози, протидію іноземним спецслужбам, захист оборонних технологій та об'єктів оборонно-промислового комплексу, кібербезпеку й контртероризм.

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Водночас DCH більше не матиме повноважень проводити повний цикл кримінальних розслідувань. Управління підпорядковується безпосередньо Міністерству національної оборони. Його очолив генерал-майор Пьон Му Сам, який раніше виконував обов'язки командувача DCC.

За внутрішню безпеку у збройних силах, централізовані перевірки та захист секретної інформації відповідатиме Група підтримки оборонної безпеки (DSSG).

При цьому Південна Корея скасувала найбільш політично чутливі функції колишнього DCC — зокрема моніторинг настроїв військовослужбовців та збір особистої й репутаційної інформації про них.

Процесуальні дії у справах щодо шпигунства та розголошення військової таємниці здійснюватиме Слідча група з питань національної безпеки (NSIU) у складі слідчого управління Міноборони. Вона також отримала повноваження організовувати спільні розслідування в умовах воєнного стану.

Координацію між новоствореними структурами здійснюватиме Група з питань координації безпекових розслідувань (SICB).

У СЗРУ вважають, що реформа навряд чи послабить контррозвідувальні можливості Південної Кореї. Натомість країна переходить від моделі одного органу з широкими повноваженнями до системи внутрішніх стримувань і розподілу функцій.

Очікується також зміна пріоритетів військової контррозвідки: менше ресурсів спрямовуватимуть на нагляд за настроями у війську, а більше – на протидію промисловому шпигунству, захист оборонних технологій та кіберінфраструктури.