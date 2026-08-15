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В Угорщині через обміління Дунаю будують штучний поріг для охолодження АЕС "Пакш"

Найближчим часом також планують затопити дві баржі.

В Угорщині через обміління Дунаю будують штучний поріг для охолодження АЕС "Пакш"
Баржі на Дунаї
Фото: NEWS.RO

В Угорщині поблизу міста Пакш розпочали термінове будівництво штучного порогу на Дунаї, щоб підняти рівень води, необхідний для охолодження єдиної в країні атомної електростанції. 

Про це пише угорське видання VG.

До робіт залучили вертольоти, які скидають у річку бетонні блоки. Найближчим часом також планують затопити дві баржі, щоб змінити напрямок потоку та спрямувати більше води до системи охолодження АЕС.

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За прогнозами, вже в неділю або понеділок рівень Дунаю може опуститися до позначки –132 см. Якщо це станеться, доведеться зупинити одну з двох турбін, які наразі продовжують працювати.

Повна зупинка АЕС "Пакш" може коштувати угорській економіці щонайменше 50 млрд форинтів щомісяця.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, який особисто координує роботи, назвав їх «найскладнішим проєктом подібного масштабу за останні три десятиліття». Він також розкритикував попередній уряд Віктора Орбана за те, що після маловоддя 2018 року не було вжито достатніх заходів для запобігання подібній ситуації.

Перший етап робіт триватиме близько місяця. Після цього знадобиться додатковий час для стабілізації рівня води. Лише тоді влада розглядатиме можливість перезапуску зупинених енергоблоків АЕС.

  • Подібна ситуація виникла і в Румунії. Минулого тижня там військові підірвали скельну породу на Дунаї, щоб забезпечити необхідний приплив води для охолодження Чернаводської АЕС, де через обміління річки було зупинено один із двох реакторів.
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