Остаточна інформація з'явиться лише після виявлення уламків літального апарата.

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Після того як винищувачі НАТО збили безпілотник, що порушив повітряний простір Латвії, прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив про можливість операції «під чужим прапором».

Водночас посадовець підкреслив, що остаточна інформація з'явиться лише після виявлення уламків літального апарата, передає Delfi.

Сінкявічюс зазначив, що фахівці зможуть встановити походження і ціль дрона, зокрема, дослідивши його мікросхеми. Наразі пошуки збитого БпЛА тривають, а підтверджень версії про провокацію поки немає.

Раніше міністр оборони Литви Робертас Каунас повідомляв про дані розвідки щодо можливих російських провокацій у Балтійському регіоні. За його словами, Кремль розглядає варіанти ударів по критичній інфраструктурі, зокрема із використанням українських безпілотників для створення хибного уявлення про причетність іншої держави.