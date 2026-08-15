Після того як винищувачі НАТО збили безпілотник, що порушив повітряний простір Латвії, прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив про можливість операції «під чужим прапором».
Водночас посадовець підкреслив, що остаточна інформація з'явиться лише після виявлення уламків літального апарата, передає Delfi.
Сінкявічюс зазначив, що фахівці зможуть встановити походження і ціль дрона, зокрема, дослідивши його мікросхеми. Наразі пошуки збитого БпЛА тривають, а підтверджень версії про провокацію поки немає.
Раніше міністр оборони Литви Робертас Каунас повідомляв про дані розвідки щодо можливих російських провокацій у Балтійському регіоні. За його словами, Кремль розглядає варіанти ударів по критичній інфраструктурі, зокрема із використанням українських безпілотників для створення хибного уявлення про причетність іншої держави.
- Над Латвією на світанку 14 серпня збили невідомий безпілотний літальний апарат.
- Жителів територій, яким загрожувала небезпека, закликали перебувати в приміщеннях і дотримуватися правил двох стін. У небо підняли винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.
- Дрон збили союзницькі винищувачі.
- У червні над Латвією винищувачі НАТО вперше збили дрон. Це сталося в Наутренській волості, між населеними пунктами Резекне та Карсава. На територію країн Балтії залітали як російські, так і українські дрони. Українські БпЛА неумисно перетинали повітряний простір сусідніх країн внаслідок дії російського РЕБ.