Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Die Zeit: На дроні біля українських літаків в Лейпцигу виявили ДНК, яка збігається з іншою справою
Die Zeit: На дроні біля українських літаків в Лейпцигу виявили ДНК, яка збігається з іншою справою
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
На Київщині у 7 населених пунктах зберігається погіршена якість повітря через підвищений рівень пилу
На Київщині у 7 населених пунктах зберігається погіршена якість повітря через підвищений рівень пилу
ГоловнаСвіт

Прем’єр Литви: Збитий над Латвією дрон міг бути операцією «під чужим прапором»

Остаточна інформація з'явиться лише після виявлення уламків літального апарата.

Прем’єр Литви: Збитий над Латвією дрон міг бути операцією «під чужим прапором»
глава литовського уряду Міндаугас Сінкявічюс
Фото: Delfi

Після того як винищувачі НАТО збили безпілотник, що порушив повітряний простір Латвії, прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив про можливість операції «під чужим прапором». 

Водночас посадовець підкреслив, що остаточна інформація з'явиться лише після виявлення уламків літального апарата, передає Delfi.

Сінкявічюс зазначив, що фахівці зможуть встановити походження і ціль дрона, зокрема, дослідивши його мікросхеми. Наразі пошуки збитого БпЛА тривають, а підтверджень версії про провокацію поки немає.

Раніше міністр оборони Литви Робертас Каунас повідомляв про дані розвідки щодо можливих російських провокацій у Балтійському регіоні. За його словами, Кремль розглядає варіанти ударів по критичній інфраструктурі, зокрема із використанням українських безпілотників для створення хибного уявлення про причетність іншої держави.

  • Над Латвією на світанку 14 серпня збили невідомий безпілотний літальний апарат.
  • Жителів територій, яким загрожувала небезпека, закликали перебувати в приміщеннях і дотримуватися правил двох стін. У небо підняли винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії. 
  • Дрон збили союзницькі винищувачі.
  • У червні над Латвією винищувачі НАТО вперше збили дрон. Це сталося в Наутренській волості, між населеними пунктами Резекне та Карсава. На територію країн Балтії залітали як російські, так і українські дрони. Українські БпЛА неумисно перетинали повітряний простір сусідніх країн внаслідок дії російського РЕБ.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies