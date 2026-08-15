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Швейцарія потерпає від масштабної засухи

Подекуди заборонили полив газонів, миття авто і заборонили нецільове використання питної води.

Швейцарія потерпає від масштабної засухи
Швейцарія
Фото: Twitter президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса

Спека і відсутність опадів довели багато регіонів Швейцарії до критичного стану. 

Рівень води у річках і озерах впав до історичного мінімуму, а підземні джерела масово міліють, пише портал Blick

Через це влада переважної більшості кантонів уже запровадила жорсткі заходи економії.

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Наприклад, у кантоні Аргау заборонили забір води з більшості струмків, через що місцеві фермери опинилися у скрутному становищі через висихання пасовищ. Крім того, у низці громад обмежили полив газонів, наповнення басейнів і миття автомобілів.

Схожа ситуація склалася і в кантоні Цюрих. На Цюрихському озері через обміління оголилися скелі, що змусило судноплавні компанії скасувати частину рейсів. На підльоті до аеропорту Цюриха замість звичних зелених пейзажів тепер переважають випалені коричневі поля.

У Центральній Швейцарії через пересихання джерел питну воду доводиться завозити. 

У кантоні Базель-Штадт влада закликала заклади харчування припиняти роботу під час негоди через загрозу падіння висохлих дерев. У багатьох громадах повністю заборонили будь-яке нецільове використання питної води.

У кантоні Солотурн фермерам заборонили брати воду з місцевих річок і каналів, оскільки через спеку й обміління виникла серйозна загроза для водних екосистем.

У кантоні Фрібур фермери змушені раніше терміну виводити худобу з альпійських пасовищ, оскільки трава припинила рости.

У низці інших громад країни річки і джерела висохли, що призводить до масової гибелі риби, страждання лісів і вимушеного використання фермерами зимових запасів кормів.

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