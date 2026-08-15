Іспанія і Марокко посилили безпеку біля кордону з Сеутою через загрози штурму

Днями МВС Марокко заявило про затримання групи осіб, які закликали до нових спроб незаконного перетину кордону.

Іспанія та Марокко суттєво посилили заходи безпеки на кордоні з іспанським ексклавом Сеута.

Причиною стали заклики в соціальних мережах влаштувати черговий масовий прорив мігрантів на цю територію, передає агенція dpa.

Попри це вранці 15 серпня на прикордонному переході в Сеуті була стабільна ситуація. Влада обох держав прагне запобігти повторенню подій кінця липня, коли до Сеути прорвалися десятки тисяч мігрантів.

Реклама

Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка нещодавно наголосив, що той випадок був одноразовим і більше не повториться.

Днями Міністерство внутрішніх справ Марокко заявило про затримання групи осіб, які закликали до нових спроб незаконного перетину кордону із Сеутою і Мелільєю. Заклики до масового штурму поширювали на 15 серпня, однак відомство запевнило, що вжило всіх необхідних заходів для відвернення нелегальних перетинів.

Марокканські правоохоронці звели додаткові загородження з колючого дроту в прикордонному місті Фнідек, залучили патрульні катери для моніторингу узбережжя, розмістили водомети біля кордону і розгорнули численні блокпости на під'їзних шляхах.

З іспанського боку в Сеуті зараз чергують 880 офіцерів Національної поліції, що на 270 осіб більше, ніж наприкінці липня. На допомогу їм направили близько 2 000 військовослужбовців і 700 співробітників гвардії.