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Іспанія і Марокко посилили безпеку біля кордону з Сеутою через загрози штурму

Днями МВС Марокко заявило про затримання групи осіб, які закликали до нових спроб незаконного перетину кордону.

Іспанія і Марокко посилили безпеку біля кордону з Сеутою через загрози штурму
Мігранти біля Сеути
Фото: EPA/UPG

Іспанія та Марокко суттєво посилили заходи безпеки на кордоні з іспанським ексклавом Сеута. 

Причиною стали заклики в соціальних мережах влаштувати черговий масовий прорив мігрантів на цю територію, передає агенція dpa.

Попри це вранці 15 серпня на прикордонному переході в Сеуті була стабільна ситуація. Влада обох держав прагне запобігти повторенню подій кінця липня, коли до Сеути прорвалися десятки тисяч мігрантів. 

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Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка нещодавно наголосив, що той випадок був одноразовим і більше не повториться.

Днями Міністерство внутрішніх справ Марокко заявило про затримання групи осіб, які закликали до нових спроб незаконного перетину кордону із Сеутою і Мелільєю. Заклики до масового штурму поширювали на 15 серпня, однак відомство запевнило, що вжило всіх необхідних заходів для відвернення нелегальних перетинів.

Марокканські правоохоронці звели додаткові загородження з колючого дроту в прикордонному місті Фнідек, залучили патрульні катери для моніторингу узбережжя, розмістили водомети біля кордону і розгорнули численні блокпости на під'їзних шляхах.

З іспанського боку в Сеуті зараз чергують 880 офіцерів Національної поліції, що на 270 осіб більше, ніж наприкінці липня. На допомогу їм направили близько 2 000 військовослужбовців і 700 співробітників гвардії.

  • Як відомо, 30 липня десятки тисяч мігрантів дісталися Сеути переважно вплав. За останніми офіційними даними Мадрида, з моря вилучили тіла 83 загиблих, тоді як неурядові організації оцінюють кількість жертв у понад 100 осіб. 
  • Більшість мігрантів повернулася до Марокко протягом кількох годин або днів.
  • Голова МВС Іспанії зазначив, що наразі в Сеуті залишаються приблизно 5 000 мігрантів, а стабілізація ситуації в ексклаві потребуватиме певного часу.
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