Швейцарські науковці створили мікродрони, які рухаються за допомогою звукових хвиль

Змінюючи частоту звуку з динаміка, дослідники змушували об’єкти маневрувати, оминати перешкоди і навіть рухатися за заданим маршрутом.

Дослідники зі Швейцарської федеральної політехнічної школи Лозанни розробили невеликі дрони, які використовують звукові хвилі як джерело енергії для пересування в повітрі та на воді.

Науковці оснастили пристрої спеціальними порожнинами, які перетворюють звук на тягу, пише Swiss Info.

Сила цієї тяги змінюється залежно від конкретної частоти звукових коливань. Дослідники використали явище резонансу Гельмгольца — ефект, коли повітря всередині порожнини починає коливатися під дією звуку і виштовхується у вигляді спрямованого струменя, створюючи необхідний імпульс для руху.

Оскільки такі апарати не потребують традиційних двигунів, шестерень чи магнітних компонентів, їх вдається робити надзвичайно маленькими і легкими. Під час експериментів науковці створили моделі човнів завдовжки близько одного сантиметра з кількома порожнинами, налаштованими на різні частоти. Змінюючи частоту звуку з динаміка, дослідники змушували човни маневрувати, оминати перешкоди і навіть рухатися за заданим маршрутом. Аналогічні випробування провели й з літаючими мікродронами.

У майбутньому розробники планують поєднувати кілька звукочутливих структур у єдиний гнучкий пристрій. Це дозволить окремим частинам апарата змінювати форму чи згинатися під впливом різних частот. Окрім цього, науковцям вдалося застосувати звукові хвилі й для левітації об'єктів у повітрі.