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На кордоні з Білоруссю мігранти напали на литовського прикордонника

Вони намагалися витягти його за межі країни.

На кордоні з Білоруссю мігранти напали на литовського прикордонника
кордон між Білоруссю і Литвою
Фото: BNS

Наприкінці липня під час інциденту на державному кордоні Литви нелегальні мігранти поранили литовського прикордонника. 

Нападники також намагалися виштовхати співробітника на територію Білорусі, передає LRT.

Потерпілий наразі перебуває на лікарняному, а керівництво прикордонного відомства нібито надавало підлеглим вказівки щодо того, як саме коментувати цю подію журналістам. У самій Службі охорони державного кордону відмовилися розкривати деталі через розслідування.

Інцидент стався під час засади, яку чотири прикордонники влаштували біля виявленого тунелю під кордоном. Силовики затримали кількох мігрантів і надягли на них кайданки, однак на силовиків напала група з близько 20 осіб. У результаті сутички охоронці кордону були змушені відступити, а нелегали разом із затриманими втекли на білоруську територію.

Раніше очільник прикордонної служби спростовував факти нападу на працівників, зазначаючи, що відомству не вдалося це встановити. Попри це, прокуратура вже розширила досудове розслідування, щоб перевірити оприлюднену інформацію і дати оцінку діям відповідальних посадовців, які організовували й здійснювали охорону кордону.

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