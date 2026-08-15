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В найбільшому аеропорту Великої Британії через прорив водогону затопило дороги

Ввечері 15 серпня рух до терміналів у Гітроу відновили.

В найбільшому аеропорту Великої Британії через прорив водогону затопило дороги
Ілюстративне фото
Фото: Heathrow airport

В аеропорту Гітроу в Лондоні через прорив водогону затопило дороги в центральній частині летовища. Уранці 15 серпня це ускладнило доступ до терміналів 2 і 3 та спричинило проблеми для пасажирів.

Про це пише The Guardian.

Згодом аварійні служби локалізували витік, а дороги на території аеропорту відкрили для руху. У Гітроу заявили, що летовище працює у штатному режимі.

Через підтоплення пасажирам певний час не рекомендували користуватися автомобілями. Їм радили добиратися потягами та метро. Також через перекриття доступу до частини автостоянок деякі люди не могли забрати свої машини.

Інцидент стався у період літніх канікул, який є одним із найзавантаженіших для британського аеропорту. 

  • Гітроу є одним із найбільш завантажених аеропортів світу. Щодня тут може відбуватися до 1300 злетів і посадок.
  • Проблеми з доступом до летовища виникали й раніше: нещодавно через витік води закривали тунель, що призвело до перебоїв у залізничному сполученні.
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