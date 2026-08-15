В найбільшому аеропорту Великої Британії через прорив водогону затопило дороги

В аеропорту Гітроу в Лондоні через прорив водогону затопило дороги в центральній частині летовища. Уранці 15 серпня це ускладнило доступ до терміналів 2 і 3 та спричинило проблеми для пасажирів.

Про це пише The Guardian.

Згодом аварійні служби локалізували витік, а дороги на території аеропорту відкрили для руху. У Гітроу заявили, що летовище працює у штатному режимі.

Через підтоплення пасажирам певний час не рекомендували користуватися автомобілями. Їм радили добиратися потягами та метро. Також через перекриття доступу до частини автостоянок деякі люди не могли забрати свої машини.

Інцидент стався у період літніх канікул, який є одним із найзавантаженіших для британського аеропорту.