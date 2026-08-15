Туск заявив, що польська армія незабаром стане найбільшою в Європі

Польська армія найближчим часом має стати найбільшою в Європі за чисельністю та одним із найпотужніших військ регіону. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час урочистостей з нагоди Дня Війська Польського у Гдині.
Про те, як відбувся парад, розповіли Wiadomosci.
"Наша армія незабаром буде найбільшою в Європі. Ми будуємо силу, яка своєю сучасністю та чисельністю визначатиме долю регіону", – запевнив Туск.
За його словами, масштабне переозброєння Польщі є інвестицією у безпеку країни та має забезпечити здатність стримувати потенційного агресора. Фінансування рекордних оборонних видатків стало можливим завдяки швидкому зростанню польської економіки.
Туск назвав чотири основні складові безпеки Польщі: захищені кордони, міцні міжнародні союзи, модернізацію армії та сильну економіку
Окремо польський прем’єр наголосив на підтримці України. За його словами, допомога Києву у війні проти Росії безпосередньо пов’язана з безпекою самої Польщі.
"Можна сперечатися про наші польсько-українські відносини, але ніхто не може сумніватися, що підтримка України у війні з Росією – це наша безпека", – додав глава уряду.
- 15 серпня у Польщі відбувся масштабний військовий парад до дня Збройних сил. На ньому були представлені танки Abrams та Leopard, РСЗВ Himars і ЗРК Patriot, винищувачі F-16, F-35 та гелікоптери Apache, зброя гаубиці "Краб" і бронетранспортери "Росомаха".
- Вулицями Варшави крокували також військові союзників у НАТО – зі США, Франції, Литви, Естонії, Швеції, Румунії, Канади, Канади, Австралії.