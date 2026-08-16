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Росія запустила ракети по Києву, Кременчуку і Кривому Рогу

У Дніпропетровській області під ударом була промисловість.

Росія запустила ракети по Києву, Кременчуку і Кривому Рогу
Фото: EPA/UPG

Уночі Росія запустила балістичні ракети по Кривому Рогу і Києву. Про це повідомили Повітряні сили.

Спершу вибухи лунали в Кривому Розі. Голова ОВА повідомив, що під ударом була промисловість.

Також загроза була для Кременчука Полтавської області.

Після цієї хвилі атаки з Воронежа додалася балістична загроза з Брянська. У столиці пролунали вибухи, повідомив мер Віталій Кличко.

Є ушкодження нежитлових приміщень в Оболонському районі, повідомили згодом в Київській міській військовій адміністрації.

Після ракет на столицю Повітряні сили повідомили про нові ракети на Кременчук. ОВА повідомила про атаку на Кременчуцьку громаду.

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