Російські окупанти атакували дроном Центральний район Херсона

Бригада “швидкої” доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.

Через ворожий удар 47-річний чоловік отримав уламкове поранення руки, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Російська армія вдарила по Зеленівці на Херсонщині

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies