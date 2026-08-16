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Російські окупанти атакували дроном Центральний район Херсона

Є постраждалий.

Російські окупанти атакували дроном Центральний район Херсона
Російська армія вдарила по Зеленівці на Херсонщині

Російські війська атакували дроном Центральний район Херсона, постраждав цивільний.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 10:40 російські окупанти атакували дроном Центральний район Херсона", – ідеться у повідомленні. 

Через ворожий удар 47-річний чоловік отримав уламкове поранення руки, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. 

Бригада “швидкої” доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.

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