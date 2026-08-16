Російські війська атакували дроном Центральний район Херсона, постраждав цивільний.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 10:40 російські окупанти атакували дроном Центральний район Херсона", – ідеться у повідомленні.
Через ворожий удар 47-річний чоловік отримав уламкове поранення руки, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Бригада “швидкої” доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.
- Минулої доби російські війська масовано атакували Херсонську область авіацією, ударними безпілотниками та артилерією. Загинула людина, ще 9 поранені.