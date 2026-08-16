На Сумщині росіяни вдарили чотирма КАБами по цивільній інфраструктурі

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У Великочернеччинському старостинському окрузі Сумської громади окупанти скинули чотири КАБи по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив в.о. Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Внаслідок авіаудару виникла пожежа. Також пошкоджено нежитлові будівлі та сталося займання сухої рослинності.

За попередньою інформацією, люди не постраждали. У житловому секторі попередньо також не зафіксували пошкоджень.

На місці працюють відповідні служби та ліквідовують наслідки російської атаки.